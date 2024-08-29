Sivas Kongresi'nin 105. Yılı Anısına Konser Düzenlenecek

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Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105. yılı anısına, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda konser düzenlenecek.

Etkinlik, ulusal birliğin ve bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü olan 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğunun sahne alacağı konseri, şef Uğur Kaya yönetecek.

Zeybekler, halaylar, horonlar, karşılamalar, türküler, semahlar, uzun havalar ve seferberlik türkülerinin seslendirileceği etkinlikte, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.