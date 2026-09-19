Sivas Suşehri\'de otomobil çöp konteynerine ve garaj duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

Sivas Suşehri'de otomobil çöp konteynerine ve garaj duvarına çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Suşehri'de Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta bir otomobil önce çöp konteynerine, ardından bir evin garaj duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin garaj duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.A. yönetimindeki 33 UH 393 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta önce çöp konteynerine ardından bir evin garaj duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.O. yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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