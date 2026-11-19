Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Bir Arada Yaşamanın ve Hoşgörünün Yeni Dili: "Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" konferansı düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre program, Sivas Valiliği koordinesinde, Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneğince 25 Kasım'da Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, ön yargıların ve kalıp yargıların fark edilmesi, kuşaklar arası iletişimin geliştirilmesi ve Anadolu'nun birlikte yaşama mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca gençlerden başlayarak aile ve toplum genelinde birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi de projenin öncelikleri arasında yer alıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Ceylan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Alevi-Bektaşi Kültürü ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlgar Bahurlu'nun katılacağı programın moderatörlüğünü ise Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek üstlenecek.