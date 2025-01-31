Sivas\'ta Apartman Çatısında Yangın

Sivas'ın Yakupoğlan köyünde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki köyde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Sivas Belediyesi ve Yıldız Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanda yaşayan vatandaşlar, köy sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu.
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