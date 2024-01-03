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Sivas'ta avlanmak için dağa çıkan kişi ayağını kırdı - Son Dakika
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Sivas'ta avlanmak için dağa çıkan kişi ayağını kırdı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gökçeharman köyünde avlanmak için dağa çıkan V.Y. isimli kişi, dengesini kaybederek düştü ve sağ ayağını kırdı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılan V.Y, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sivas\'ta avlanmak için dağa çıkan kişi ayağını kırdı
03.01.2024 - 15:09,
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Sivas'ın Divriği ilçesinde, jandarma ve AFAD ekipleri, avlanmak için gittiği dağda ayağı kırılan kişiyi hastaneye ulaştırdı.

İlçeye bağlı Gökçeharman köyünde avlanmak için araziye çıkan V.Y. (47) dengesini kaybederek düştü.

Sağ ayağı kırılan V.Y, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

V.Y, bölgeye giden ekiplerce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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