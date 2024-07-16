Sivas'ta FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.