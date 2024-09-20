Sivas\'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Güncel

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarını aşıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtuğu kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Diyarbakır'a giden ve içinde fındık işçilerinin bulunduğu Tahsin Arslan yönetimindeki 21 TJ 349 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu. Kazada, 14 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen minibüste sıkışan yaralı yolcuları itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar, müdahalelerinin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.