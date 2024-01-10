Sivas\'ta Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programa Vali Vekili Şakir Şener Öztürk, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Öztürk, programda yaptığı konuşmada gazetecilerin çok önemli bir görev icra ettiğini söyledi.

Toy ise basın çalışanlarının toplumun sesi olduğunu belirtti.

Karahan da tüm basın çalışanlarının gününü kutlayarak, "Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.