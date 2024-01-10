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Sivas'ta Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vali Vekili Şakir Şener Öztürk, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy'un da katıldığı bir program düzenledi. Programda konuşan Öztürk ve Toy, gazetecilerin önemli bir görev icra ettiğini ve toplumun sesi olduğunu vurguladılar. Programa katılan gazeteciler ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Sivas\'ta Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi
10.01.2024 - 13:16,
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Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programa Vali Vekili Şakir Şener Öztürk, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Öztürk, programda yaptığı konuşmada gazetecilerin çok önemli bir görev icra ettiğini söyledi.

Toy ise basın çalışanlarının toplumun sesi olduğunu belirtti.

Karahan da tüm basın çalışanlarının gününü kutlayarak, "Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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