Sivas\'ta Halı Saha İncelemesi ve Suşehri\'nde Masa Tenisi Turnuvası

Sivas'ın Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçede yapımı devam eden halı sahada incelemelerde bulundu.
Kaymakam Açıkbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yeni Mahalle'de yapımı devam eden halı sahada incelemelerde bulunularak yetkililerden bilgi aldı.
İncelemede İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Açıkbaş'a halı saha hakkında bilgi verdi.
Suşehri'nde masa tenisi turnuvası
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kız öğrenciler arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya 25 kız öğrenci katıldı.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ve Yurt Müdürü Göksal Soylu tarafından verildi.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.K.'yi gözaltına aldı. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmek amacıyla görev yapacak. Bot Komutanlığı, eğitimli personellerden oluşarak devriye görevlerine başlamıştır.
Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için düzenlenen programda, İbadullah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel durumları iyi.
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