Sivas'ta bir sitenin pencere demirine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şeyhşamil Mahallesi 51. sokak üzerinde bulunan Furkan Sitesi'nin bir kedi pencere korkuluğuna sıkıştı.
Site sakinleri kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencere korkuluğunu demir makas ile keserek kediyi kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan kedi yeniden doğal yaşamına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarılan Kedi - Son Dakika
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