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Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, karla mücadele ekiplerinin kış hazırlıklarını denetledi. İl Özel İdaresi 129 personel ve 92 araçla, Karayolları Bölge Müdürlüğü ise 391 personel ve 197 araçla kar temizleme ve yol açma çalışması yapacak.

Sivas\'ta karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı
13.12.2023 - 17:09,  Güncelleme: 17:14
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Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Makine İkmal Tesisleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kış hazırlıklarını yerinde denetledi.

İlk olarak İl Özel İdaresi Makine İkmal Tesislerini ziyaret eden Şimşek, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Süleyman Gülle'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Özel İdaresinin 129 personel ve 92 araçla kışa hazır olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Yoğun kış şartları bizleri bekliyor. Daha önceki yıllardan da biliyoruz ki karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yıl yolların ulaşıma açılması noktasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah aynı özveri ve başarıyı bu yıl da göstereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, daha sonra Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliğini ziyaret ederek Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan bilgi aldı.

Türksoy, 391 personel ve 197 araçla kar temizleme ve yol açma çalışması yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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