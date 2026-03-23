Sivas'ta Kaza: Durmuş Akıncı Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ
Sivas'ın Ulaş ilçesinde karşı yöne geçip TIR'a çarparak ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Akıncı (60), tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akıncı'nın cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
