Sivas\'ta kaza: Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapıyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da desteğini istiyor. Anne ve babalar, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor ve HDP ve PKK'dan çocuklarını istiyor. Ailelerin eylemi her hafta çarşamba günü devam ediyor.