Sivas'ta kenelere karşı havadan ve karadan mücadele

Kelkit vadisi ve çevresinde yaz aylarının korkulu rüyası keneler, Sivas'ta bir kişinin ölümüne neden oldu. Bunun üzerine Sivas Belediyesi, park, mesire alanı ve kırsal bölgelerde hem karadan hem havadan ilaçlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Adem Uzun, ilaçlamalarda doğal dengeyi koruduklarını belirtti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde parklar, yeşil alanlar ve su birikintilerinin bulunduğu riskli bölgelerde düzenli ilaçlama yapıyor. Ekiplerin giremediği yerlere dron ile müdahale ediliyor. Uzun, ilaçlamaların belirli bir dozda yapıldığını ve arı, karınca gibi canlılara zarar verilmemesine dikkat edildiğini söyledi.

Kene vakalarının yüksek, nemli ve otluk bölgelerde yoğunlaştığını belirten Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kene mücadelesinde tecrübeli olduğunu ve çevre illerden gelen hastaların başarıyla tedavi edildiğini ifade etti. Vatandaşların keneyi kendi başlarına çıkarmaması gerektiğini vurguladı.