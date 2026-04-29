Sivas'ta kenelere karşı havadan ve karadan mücadele

29.04.2026 11:23
Kelkit vadisi ve çevresinde keneler ölümlere neden olurken, Sivas Belediyesi hem karadan hem havadan ilaçlama çalışmaları başlattı.

Kelkit vadisi ve çevresinde yaz aylarının korkulu rüyası keneler, Sivas'ta bir kişinin ölümüne neden oldu. Bunun üzerine Sivas Belediyesi, park, mesire alanı ve kırsal bölgelerde hem karadan hem havadan ilaçlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Adem Uzun, ilaçlamalarda doğal dengeyi koruduklarını belirtti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde parklar, yeşil alanlar ve su birikintilerinin bulunduğu riskli bölgelerde düzenli ilaçlama yapıyor. Ekiplerin giremediği yerlere dron ile müdahale ediliyor. Uzun, ilaçlamaların belirli bir dozda yapıldığını ve arı, karınca gibi canlılara zarar verilmemesine dikkat edildiğini söyledi.

Kene vakalarının yüksek, nemli ve otluk bölgelerde yoğunlaştığını belirten Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kene mücadelesinde tecrübeli olduğunu ve çevre illerden gelen hastaların başarıyla tedavi edildiğini ifade etti. Vatandaşların keneyi kendi başlarına çıkarmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:32
Trump’tan İran’a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
