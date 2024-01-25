 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve bir kişiye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve bir kişiye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta bir köpeğin sahipliği olduğu öğrenilen anne ve iki kızına saldırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya müdahale etmek isteyen bir kişi de köpeğin saldırısına uğradı. Yaralananlar hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Köpeğin belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğü belirtildi.

Sivas\'ta köpeğin anne, iki kızı ve bir kişiye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı
25.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:03
Abone Ol

Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve olaya müdahale eden bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Huzur Mahallesi'nde sahipliği olduğu öğrenilen bir köpek, sokaktaki anne N.B. ile kızları A.B. (7) ve İ.B'ye (3) saldırdı.

Anne ve kızlarına yardım için giden İsa Demir de köpeğin ısırması sonucu yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin saldırı anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, köpeğin sokakta koşarak yanlarına gittiği anne ve 2 kızına saldırması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Bu arada köpeğin, belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğü öğrenildi.

"Köpek çocuğu kolundan tutmuştu ve sallıyordu"

Köpeğin saldırısına uğrayan İsa Demir, gazetecilere, kız kardeşinde misafirlikte bulundukları sırada olayı gördüğünü söyledi.

Mutfakta çay içerken köpeğin kardeşinin komşusunun çocuğuna saldırması üzerine birinci kattaki balkondan aşağı atlayarak çocuğun yanına koştuklarını anlatan Demir, "Köpek çocuğu kolundan tutmuştu ve sallıyordu. Üzerimdeki kemerimi çıkartarak müdahale etmeye çalıştım. Köpek döndü bana saldırdı. Eniştemde fırça ile müdahale edince köpek beni bırakarak yeniden çocuğa koştu." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını dile getiren Demir, "Olayda 4 kişi yaralandı. Bir anne, 2 çocuk ve ben yaralandım. Köpek çocuğu bıraksın diye en çok ben vurdum. Çocuğu sallayınca vicdanım el vermedi. Kız kardeşim çığlık atınca neye uğradığımı şaşırdım." diye konuştu.

Kadir Coşkun ise köpeğin kayınbiraderini yere yatırarak altına aldığını ve yumrukla vurarak müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Numune Hastanesi, İsa Demir, Sivas, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve bir kişiye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve bir kişiye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement