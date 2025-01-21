Sivas'ta Koyulhisar'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
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Sivas'ta Koyulhisar'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Sivas\'ta Koyulhisar\'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında bir iki katlı ahşap ev tamamen yanarken, yanındaki 4 katlı binanın çatısında hasar oluştu. Yangın, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

21.01.2025 02:37  Güncelleme: 03:22
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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yanındaki 4 katlı binanın ise çatısında hasar oluştu.

Koyulhisar ilçesine 38 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy köyünde Aslan Çamlıca'ya ait iki katlı evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kış şartları nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yangın kısa sürede evin yanındaki Fahri Çelik'e ait 4 katlı evin çatısına da sıçradı. Ahşap evde ve yanındaki evde yaşayanlar köylüler tarafından tahliye edildi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, 4 katlı evin çatısında hasar oluştu.

Yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Koyulhisar'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika

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