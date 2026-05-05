Sivas'ta kurban pazarının 12 Mayıs'ta açılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban pazarı Sivas-Kayseri kara yolunun Budaklı köyü yol ayrımında kurulacak.
Padok ve çadır alanlarında satış yapmak isteyen besiciler 4-8 Mayıs tarihlerinde Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunacak.
Kura çekimi ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kura sonucu belirlenen satış yerleri, 12 Mayıs Salı günü itibarıyla kullanıma açılacak.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kurban Pazarı Açılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?