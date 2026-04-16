Sivas\'ta Okul Güvenliği Artırıldı

SİVAS'ta polis ekipleri okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olayların ardından Sivas'ta eğitim ve öğretimin yapıldığı tüm okullarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Polis ekipleri eğitim ve öğretimin yapıldığı Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler, okul bahçelerinde de hazır bekledi. Polis ekipleri okulların çevrelerinde bulunan kişilere de GBT sorgusu yaptı.