Sivas\'ta Otobüsle Otomobil Çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.T. (29) yönetimindeki 58 HB 983 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında M.T. idaresindeki 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerine çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durdu.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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