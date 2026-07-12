Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
E.Y. (19) yönetimindeki 34 Z 1833 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı Adliye Kavşağı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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