Sivas'ta Su Borusu Patladı, Caddeyi Su Bastı

21.08.2025 23:59
Sivas'ta ana hat su borusundaki arıza nedeniyle cadde göle dönerken, dükkan ve bodrumlar suyla doldu.

SİVAS'ta cadde üzerinde yer alan ana hat su borusunda yaşanan arıza nedeniyle yaşanan su sızıntısında bazı dükkanları ve apartmanların bodrum katını su bastı.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında kısa süre önce çalışma yapılan ana hat su borusunda akşam saatlerinde arıza yaşandı. Ana borudan su sızıntısı yaşanması nedeniyle cadde göle döndü. Tonlarca su cadde üzerinde aktı. Tedbir amaçlı güvenlik önlemi alınan cadde araç trafiğine kapatıldı. Cadde üzerindeki bazı dükkanların içerisi ve binaların bodrum katlarını da su bastı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri binaların bodrum katındaki suları tahliye etti. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de ana hat borusunun onarımı için çalışma başlattı.

Yaşadığı apartmanın bodrum katını su basan Yusuf Berk, "Bizim binamızı üçüncü sefer su basıyor. Borular patladı, dükkan ve binanın bodrum katı yine su doldu. Daha önce söyledik bu yolu yükselttiler, kaldırımlar aşağıda kaldı. Bunu bir türlü çözmediler" dedi.

Kaynak: DHA

