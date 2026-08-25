Sivas'ta Traktör Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Traktör Devrildi: 4 Yaralı

Sivas\'ta Traktör Devrildi: 4 Yaralı
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Suşehri'nde bir traktör şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Katırcı yönetimindeki 55 KM 706 plakalı traktör, Karalar köyü Çamlıca mezrası yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Murat Katırcı ile römorkta bulunan Şenol Katırcı, Emirhan ve Mustafa Çelenk yaralandı.

Yaralılar, Zara ve Suşehri'ndeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Traktör Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika

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