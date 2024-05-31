Sivas\'ta Yıldırım Çarpması Sonucu Patates İşçisi Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan patates işçisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafik ilçesi Yarhisar köyünde patates işçisi olarak çalışan ve üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan O.D. (28) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

O.D'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Tarlada çalıştığı sırada dün üzerine yıldırım isabet eden O.D, Hafik İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.