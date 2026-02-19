Sivas'ta Yıldız Irmağı Taştı - Son Dakika
Sivas'ta Yıldız Irmağı Taştı

19.02.2026 12:10
Sivas'ta kar erimesi ve yağmur nedeniyle Yıldız Irmağı taştı, Zengi köyü sular altında kaldı.

SİVAS'ta karların erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle Yıldız Irmağı taştı. Merkeze bağlı Zengi köyünün arazileri sular altında kalırken, Kadiroğulları mezrasının yolu ulaşıma kapandı. Bölge halkı yaklaşık 10 gündür yaşadıkları sıkıntının sona ermesini istiyor.

Son yılların en yüksek yağış ortalaması görülen kentte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Karların erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur birçok dere ve ırmağın debisini yükseltti. Derelerin birleşmesiyle oluşan ve Kızılırmak Nehri'ne karışan Yıldız Irmağı taştı. Irmağın taşmasıyla kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Zengi köyünün arazisi ve tarlalar sular altında kaldı. Köyün yakınındaki Kadiroğulları mezrasının yolunun bir kısmı da su altında kalınca, ulaşıma kapandı. 12 kişinin yaşadığı mezrada taşımalı eğitim gören 4 öğrenci servisin gelememesi nedeniyle dağ yolundan evlerine gitmek zorunda kaldı. Sonraki günlerde ise aileler çocukları okula gönderemedi. Bölgede yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olduğu belirtildi.

'40 YIL ÖNCE TAŞKIN OLMUŞTU'

Zengi köyünde oturan Turan Kaya, uzun zamandır böyle bir tabloyla karşılaşmadıklarını belirterek, "Burada 40 yıl önce bir daha taşkın olmuştu. Köyden birisi yüzerek karşıya geçmişti. Burası komple su altında kalmıştı. Mezranın yolu da kapalı. Yolun bir kısmı çukurda kaldığı için kapanıyor. Oraya dolgu yapılması gerekiyor. 40 yıl önce böyle taşkın olmuştu, 40 yıl sonra ilk defa bu kadar taştı" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ'

Köyün Kadiroğulları mezrasında yaşayan Duran Kaya ise "Okul servisimiz artık köye gidip gelemiyor. Selin kestiği yerden çocukları servise veriyoruz ve dağ yolundan alıyoruz. Havalar soğuk olduğu içinde artık çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, hasta oluyorlar. Suyun bastığı yerlerin iyileştirilmesini istiyoruz. Şu anda 10 gün oldu, şehirle irtibatımız kesildi. Herhangi bir sosyal faaliyetimiz yok" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.