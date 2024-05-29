Sivas Ulaş Gölü, Göçmen Kuşlara Ev Sahipliği Yapmaya Başladı - Son Dakika
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Sivas Ulaş Gölü, Göçmen Kuşlara Ev Sahipliği Yapmaya Başladı

Sivas Ulaş Gölü, Göçmen Kuşlara Ev Sahipliği Yapmaya Başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Kış aylarında sessizliğe bürünen göl, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının dönüşüyle güzel manzaralar oluşturuyor. Gölde tesis işleten Kemal Arslan, kuşların sazlıkları yuva olarak kullandığını ve yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Yakında piknikseverler için işletme hazır hale gelecek.

29.05.2024 11:55
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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kış aylarında sessizliğe bürünen gölde, sakarmeke ve bazı yaban kuşlarının dönüşüyle güzel görüntüler oluştu.

Ulaş Gölü'nde tesis işleten Kemal Arslan, AA muhabirine, gölün ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Skarmeke ve bazı kuş türlerinin de göl içerisindeki sazlıkları yuva olarak kullandığını anlatan Arslan, "Şu anda kuşlar sazlıkların arasında yavrularını büyütüyor. Tesisimizde yeni sezon için hazırlıklara başladık. Kısa zamanda piknikseverler için işletme hazır hale gelecek." dedi.

Kaynak: AA

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