Sivas Valisi Şimşek, 22 Eylül'de açılacak 75 milyon liralık YHT garını inceledi - Son Dakika
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Sivas Valisi Şimşek, 22 Eylül'de açılacak 75 milyon liralık YHT garını inceledi

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Sivas Valisi Şimşek, 22 Eylül\'de açılacak 75 milyon liralık YHT garını inceledi
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte devam eden yatırımları inceledi. Şimşek, 75 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan ve 22 Eylül'de hizmete açılması planlanan YHT garındaki son hazırlıkları denetledi; yeni garın yolcu konforunu artırması hedefleniyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kentte devam eden yatırımları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, yapımı tamamlanarak 7 Eylül'de hizmet vermeye başlayan Numune Hastanesinin yeni idari binasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şimşek, daha sonra 75 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan ve 22 Eylül'de hizmete açılması planlanan Sivas Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki son hazırlıkları inceledi.

Yaklaşık 1200 metrekare kullanım alanına sahip gar binasında 200 araç kapasiteli otopark, açık ve kapalı bölümleri bulunan kafeterya, mescit ve iki ayrı bekleme salonu bulunuyor.

Yeni gar binasının hizmete girmesiyle yüksek hızlı tren yolcularına sunulan hizmetlerin ve yolcu konforunun artırılması hedefleniyor.

Gültepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TANAP Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de incelemelerde bulunan Şimşek, okulun mevcut durumu ve hazırlık sürecine ilişkin bilgi aldı.

Vali Şimşek, Meraküm'de bulunan Sokak Hayvanları ve Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni de ziyaret etti.

Merkezde sahipsiz hayvanların bakım, rehabilitasyon ve güvenli yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları inceleyen Şimşek, ziyarette merkezin mevcut kapasitesi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri ile yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Hamidiye Millet Bahçesi içerisinde daha önce yapımı tamamlanan ikiz binaların, TÜBİTAK desteği ve Sivas İl Özel İdaresi iş birliğiyle Nuri Demirağ Havacılık ve Gökbilim Merkezi'ne dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da inceledi.

Şimşek'e incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Solak, Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, SİVSHAB Müdürü Hakan Şeker ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek, 22 Eylül'de açılacak 75 milyon liralık YHT garını inceledi - Son Dakika
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