Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, hain darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçtiğini belirterek, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bu girişimin, demokrasimize sahip çıkma kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı. Şimşek, Türk Milleti'nin hain teşebbüsü planlayanları ve figüranlarını asla affetmeyeceğini ve milli mukaddesatına sıkı sıkıya sarılacağını ifade etti.

12.07.2024 12:10
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Şimşek mesajında, aziz milletin birlik ve beraberliğine kasteden, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükümetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçtiğini belirtti.

Darbe girişiminin millet tarafından bertaraf edildiğini aktaran Şimşek, "Birlik ve beraberliğimize, milli irademize, kardeşliğimize kast eden bu girişim, milletimizin kararlı ve asil duruşuyla demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur." ifadesini kullandı.

Şimşek, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt etmeden halkın sokaklara döküldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tankların, tüfeklerin, uçakların karşısına imanla göğsünü siper eden aziz milletimiz, gelecek kuşaklara örnek olacak tarihi bir duruşa imza atmıştır. Bu gecede, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin bizlere bıraktıkları en büyük miras ise milletimizin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin teminatı olacağını herkese bir kez daha göstermiş olmasıdır. Hiç şüphe yoktur ki Türk Milleti bugün de yarın da bu hain teşebbüsü planlayanları ve figüranlarını asla affetmeyecek, her zamanki sadakat, samimiyet ve cesaretiyle milli mukaddesatına daha da sıkı sarılacaktır. Bugün de bize düşen en önemli görev ise şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast etmeye teşebbüs eden hain odaklara karşı dikkatli olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika
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