Sivas Yıldızeli'nde motosiklet bariyere çarptı, 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Abdullah Çolak (24) yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Çolak (24) yönetimindeki 34 NLZ 810 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çolak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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