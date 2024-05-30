Sivas Zara\'da Üniversite Öğrencileri İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 60 öğrenci diploma aldı.
Banka ve Sigorta, Gıda Teknolojileri ile Çağrı Merkezi'nde 2 yıl akademik eğitimlerini alarak mezun olma hakkı kazanan öğrencilere diplomalarını ilçe protokolü verdi.
Törende konuşan Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gazi Sonkur, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek, okul faaliyetlerine katkı sağlayan avukat Erhan Ekici'ye plaket takdim etti.
Okul kampüsünde düzenlenen kep atma töreni ile sona eren programa, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.
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