Sivas Zara\'daki Sülük Gölü, dronla görüntülenen doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

SİVAS'ın Zara ilçesindeki, tıpta kullanılan sülük ile kuş türü olan küçük batağanların üreme noktası olarak bilinen Sülük Gölü, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Göl, dronla havadan görüntülendi.

Zara ilçesi Şerefiye beldesi yakınlarındaki Sülük Gölü, doğayla iç içe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Çevresindeki yeşillik ile bütünleşen göl, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca içerisinde bulunan tıbbi sülükler sayesinde romatizma ve cilt hastalıklarına şifa aranan bir sağlık ve mesire turizmi noktası da olan göl, küçük batağanların üreme alanı olarak biliniyor. Sülük Gölü'nün doğal güzelliği, kentte doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, gölün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzara ilgi topladı.