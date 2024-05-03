Sivas Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan Göreve Başladı - Son Dakika
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Sivas Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan Göreve Başladı

Sivas Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan Göreve Başladı

Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş'ın vefatının ardından Sivas Valiliği tarafından atanan Rıfat Kalkan, görevine başladı. Kalkan, ilk olarak Çakmaktaş'ın mezarını ziyaret etti ve daha sonra kurum personeliyle bir araya geldi. Kalkan, öncesinde Abdulvahabi Gazi İlkokulu müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

03.05.2024 11:04
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Sivas'ın Zara ilçesine atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan görevine başladı.

Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sivas Valiliği oluru ile bu göreve atanan Kalkan, ilk olarak Çakmaktaş'ın kabrini ziyaret etti.

Kalkan, daha sonra kurum personeli ile Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Kalkan, Abdulvahabi Gazi İlkokulu müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan Göreve Başladı - Son Dakika

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