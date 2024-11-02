Sivasspor 2-1 Rizespor'u Yenerek Galip Geldi

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(ANKARA) - Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13: 30'da başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Konuk takım Rizespor 8. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahbi Sivasspor 49. ve 61. dakikada Noah Sonko Sundberg'in golleriyle durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkadı ve Sivasspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.