Siverek'te Akraba Kavgası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda F.D. bıçakla, E.K. ile M.H.D. ise ateşli silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.