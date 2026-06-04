Siverek'te İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Siverek'te İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

Siverek\'te İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı
04.06.2026 22:09
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kazada toplamda 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

M.O. idaresindeki 06 CRK 168 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Bediüzzaman Saidi Nursi Bulvarı'nda H.T. yönetimindeki 63 HE 050 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki T.O. (30), E.İ.O. (3) ve Y.M.O. (1) Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Ö.G. yönetimindeki 35 HB 0210 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde refüje çarparak ters döndü.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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