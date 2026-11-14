Siverek'te kırsal mahallede şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Siverek'te kırsal mahallede şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
N.B. (29) idaresindeki 63 EF 733 plakalı otomobil, kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile M.C. (58) ve A.C. (11) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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