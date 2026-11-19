Siverek'te minibüs şarampole devrildi, 2'si ağır 24 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'te yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Ş.C. yönetimindeki 60 EA 425 plakalı yolcu minibüsü, kırsal Dilekli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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