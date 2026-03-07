Siverek'te Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Siverek'te Otomobil Kazası: 5 Yaralı

07.03.2026 15:30
Siverek'te duvara çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı, birinin durumu kritik.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şahin Küçükçay'ın (28) kullandığı 63 EL 656 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 10. kilometresinde, köprünün duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Senem Kılıç (14), Şükran Küçükçay (9), Hazal Küçükçay (8) ve Sıtkı Kılıç (45) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sıtkı Kılıç'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Siverek'te Otomobil Kazası: 5 Yaralı
