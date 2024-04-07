Siverek'te Seçim Yenileme Kararı Sonrası Ateş Açıldı, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Siverek'te Seçim Yenileme Kararı Sonrası Ateş Açıldı, İki Kişi Yaralandı

Siverek\'te Seçim Yenileme Kararı Sonrası Ateş Açıldı, İki Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı. İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

07.04.2024 01:27  Güncelleme: 01:29
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı.

İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te Seçim Yenileme Kararı Sonrası Ateş Açıldı, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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