Siverek'te Silahlı Saldırı: 16 Yaralı
Siverek'te Silahlı Saldırı: 16 Yaralı

14.04.2026 12:05
Siverek'te eski öğrenci, liseye düzenlediği saldırıda 16 kişiyi yaraladı, ardından intihar etti.

(ŞANLIURFA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye eski öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

