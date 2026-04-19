Siverek’te Tır-Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Siverek’te Tır-Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ölü

19.04.2026 11:22
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Çelik (29) idaresindeki 63 EU 063 plakalı tır, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde, Halid Aydın (70) yönetimindeki 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bekir Çıplak (92) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Aydın ve Çıplak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siverek’te Tır-Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Siverek’te Tır-Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
