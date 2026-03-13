Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.B. (26) idaresindeki 63 ABT 070 plakalı otomobil, kırsal Güveli ve Kayseri mahalleri arasında M.E.G'nin (32) kullandığı 06 DUG 32 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
