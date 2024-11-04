Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Esmerçayır Mahallesi'nde 2 adrese düzenlenen operasyonda, 44 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve 4 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili Y.Y, S.U, M.E.B, S.K, İ.H.K, A.Ç, N.B, A.U. ve H.S. gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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