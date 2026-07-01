Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Güneyköy köyünde bulunan bir eve, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda evde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sivrice'de Silahlı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
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