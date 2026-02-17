Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: "Ayrıştırmadan, Ötekileştirmeden, Ortak Akılla ve İstişareyle İlçemize Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz" - Son Dakika
Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci: "Ayrıştırmadan, Ötekileştirmeden, Ortak Akılla ve İstişareyle İlçemize Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz"

17.02.2026 10:26  Güncelleme: 11:38
Sivrihisar Belediyesi, "Arabaşı Gecesi" ile vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Gecede konuşan Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Sivrihisar’ımız köklü tarihiyle, kültürüyle ve güçlü toplumsal yapısıyla her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Bizler de bu anlayışla; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla ve istişareyle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Arabaşı Gecesi'ne; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve Sivrihisar Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Şükrü Yahni katıldı.

Ev sahibi Dökmeci, gecede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bu akşam burada sadece bir geleneği yaşatmak için bir araya gelmedik. Aynı sofranın etrafında toplanarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluğumuzu güçlendirmek ve gönül bağlarımızı daha da sağlamlaştırmak için buluştuk. Arabaşı; paylaşmanın, dayanışmanın ve samimiyetin adıdır. Aynı tepsinin etrafında kaşık sallamak; aynı duada, aynı temennide buluşmaktır. Sivrihisar'ımız köklü tarihiyle, kültürüyle ve güçlü toplumsal yapısıyla her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Bizler de bu anlayışla; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla ve istişareyle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir şehir, güçlü bir birliktelikle inşa edilir."

Bu anlamlı gecede davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran tüm kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımınız bizlere güç vermiş, soframıza bereket katmıştır. Yaklaşmakta olan mübarek ramazan ayının, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu bereketli ayın birlik, beraberlik ve huzurumuzu artırmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Soframızdan muhabbeti, şehrimizden huzuru eksik etmesin. Hepinize afiyet olsun diyor, Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Habil Dökmeci, Sivrihisar, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
