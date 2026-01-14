Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi

14.01.2026 10:26  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve beraberindeki heyet, TBMM'yi ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmede, Sivrihisar'ın önemi vurgulandı ve heyet, Genel Başkan Özel'e bir tablo hediye etti.

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Dökmeci, "Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye meclis üyeleri, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve CHP Sivrihisar İlçe Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretlerde bulundu. CHP Grup toplantısına katılan Başkan Dökmeci ve beraberindeki heyet, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer'in ev sahipliğinde TBMM'de istişarelerde bulundu. Grup toplantısının ardından heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Başkan Habil Dökmeci, Genel Başkan Özgür Özel'e günün anısına Sivrihisar'ın değerlerini oluşturan bir tablo hediye etti.

"Sivrihisar'lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim"

Genel Başkan Özgür Özel, "Sivrihisar ekibine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. 74 yıl sonra aldıkları büyük zaferle bizleri gururlandırdılar. Sivrihisar'ın yeri bizim için çok özel. En kısa süre içerisinde bir program düzenleyerek Sivrihisar'lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim" dedi.

Başkan Habil Dökmeci ise "Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca bizleri TBMM'de ağırlayan CHP Eskişehir Milletvekillerimiz İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer'e de şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Habil Dökmeci, Özgür Özel, Sivrihisar, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:08:40. #7.11#
SON DAKİKA: Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.