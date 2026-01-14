Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Dökmeci, "Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye meclis üyeleri, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve CHP Sivrihisar İlçe Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretlerde bulundu. CHP Grup toplantısına katılan Başkan Dökmeci ve beraberindeki heyet, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer'in ev sahipliğinde TBMM'de istişarelerde bulundu. Grup toplantısının ardından heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Başkan Habil Dökmeci, Genel Başkan Özgür Özel'e günün anısına Sivrihisar'ın değerlerini oluşturan bir tablo hediye etti.

"Sivrihisar'lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim"

Genel Başkan Özgür Özel, "Sivrihisar ekibine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. 74 yıl sonra aldıkları büyük zaferle bizleri gururlandırdılar. Sivrihisar'ın yeri bizim için çok özel. En kısa süre içerisinde bir program düzenleyerek Sivrihisar'lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim" dedi.

Başkan Habil Dökmeci ise "Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca bizleri TBMM'de ağırlayan CHP Eskişehir Milletvekillerimiz İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer'e de şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.