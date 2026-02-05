Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Hamamkarahisarlı Vatandaşlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, mahalle ziyaretleri kapsamında CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve beraberindeki heyetle birlikte Hamamkarahisarlı vatandaşlarla bir araya geldi.
Dökmeci, CHP İl Başkanı Yalaz, İlçe Başkanı Faruk Ertaş, belediye meclis üyeleri ve parti ilçe yönetimiyle birlikte ilçenin kırsal mahallelerinden Hamamkarahisar Mahallesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette mahallede yürütülen çalışmalara ilişkin vatandaşlara bilgi veren heyet, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek not aldı. Fikir alışverişiyle geçen buluşmada, bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri ele alındı.
Dökmeci, Hamamkarahisar Mahallesi sakinlerinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini içtenlikle karşılayan herkese teşekkür etti.
