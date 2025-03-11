Sivrihisar Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Kartları Dağıtıyor

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal yardım kartları dağıtıyor.

Sivrihisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediye, yapılan titiz bir çalışmayla gelir durumları belirlenen ailelere gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal yardım kartları dağıtıyor.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dağıtılacak olan sosyal yardım kartlarının sadece gıda ve temel ihtiyaç alışverişlerinde kullanılabileceğini belirtti. Dökmeci, kartların alkol ve tütün ürünleri alımlarında geçerli olmayacağını ifade etti. Bu uygulama ile Sivrihisar Belediyesi, hemşehrilerinin zor zamanları birlikte aşmalarını ve ilçede hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamamasını hedefliyor. Başkan Dökmeci, "Birlik ve beraberlik içinde, Sivrihisar için çalışmaya devam ediyoruz" diyerek, sosyal yardımların ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendireceğini vurguladı.