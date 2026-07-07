10. Sivrihisar Nasreddin Hoca Festivali, Üç Günde 100 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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10. Sivrihisar Nasreddin Hoca Festivali, Üç Günde 100 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

07.07.2026 13:48  Güncelleme: 14:47
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Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, üç günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Konserler, halk oyunları, tiyatro ve kültürel etkinliklerle dolu program büyük ilgi gördü.

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, konserlerden halk oyunlarına, tiyatro gösterilerinden kültürel etkinliklere uzanan programıyla üç günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 29 Haziran–5 Temmuz günleri arasında büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Üç günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza atan festival, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel "göle maya çalma" etkinliğiyle başladı.

Bir hafta süren programda Eskişehir ve Sivrihisar'da kortej yürüyüşleri, protokol programları, konserler, tiyatro ve çocuk gösterileri, açık hava heykel bahçesi etkinlikleri, çocuk oyun alanları, el sanatları ve yöresel ürün stantları ile yurt içi ve yurt dışından halk dansları ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"BİRLİK, BERABERLİK VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ HEP BİRLİKTE YAŞATTIK"

"10. Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizi büyük bir gurur ve mutlulukla tamamladık. Festivalimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Eskişehir Valimiz Sayın Erdinç Yılmaz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, sağlık ekiplerimize, itfaiyemize, AFAD ekiplerimize, festivalimize değer katan sanatçılarımıza, yurt içinden ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerimize, esnafımıza, basın mensuplarımıza, stant açan tüm katılımcılarımıza ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimize gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm, coşkumuzu paylaşan kıymetli hemşehrilerimize ve ilçemize gelen tüm misafirlerimizedir. Sizlerin ilgisi, desteği ve güler yüzü sayesinde Nasreddin Hoca'nın hoşgörü, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşattık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 10. Sivrihisar Nasreddin Hoca Festivali, Üç Günde 100 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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