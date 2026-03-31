Sivrihisar'da Dumansız Hava Sahası Toplantısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivrihisar'da Dumansız Hava Sahası Toplantısı

31.03.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar'da, tütün ürünlerinin yasaklanması için kafe ve otel sahipleriyle toplantı yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun kararı doğrultusunda, ilçede ilk kez kafe, kahvehane, otel ile tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan işletme sahiplerinin katılımıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şerif Aydın, yaptığı sunumda, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımının kesin olarak yasak olduğunu vurguladı.

Aydın, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki çocukların yaklaşık yarısının sigara dumanına maruz kaldığını ifade ederek, sigara dumanında siyanür, amonyak, karbon monoksit ve kadmiyum gibi çok sayıda zararlı kimyasal bulunduğunu kaydetti.

Pasif içiciliğin kalp krizi, akciğer kanseri, astım ve solunum yolu hastalıkları riskini artırdığını değinen Aydın, kapalı alanların güçlü havalandırma sistemleriyle dahi güvenli hale getirilemediğini dile getirdi.

Aydın, etkili korunmanın tek yolunun, kapalı ortamlarda sigara dumanına maruziyetin tamamen önlenmesi olduğunu vurgulayarak, dumansız hava sahalarıyla toplum sağlığının korunmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülküf Kılıçoğlu, Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimi Bora Can Şimşek ile işletme sahipleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivrihisar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:21:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.