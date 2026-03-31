Sivrihisar\'da Dumansız Hava Sahası Toplantısı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun kararı doğrultusunda, ilçede ilk kez kafe, kahvehane, otel ile tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan işletme sahiplerinin katılımıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şerif Aydın, yaptığı sunumda, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımının kesin olarak yasak olduğunu vurguladı.

Aydın, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki çocukların yaklaşık yarısının sigara dumanına maruz kaldığını ifade ederek, sigara dumanında siyanür, amonyak, karbon monoksit ve kadmiyum gibi çok sayıda zararlı kimyasal bulunduğunu kaydetti.

Pasif içiciliğin kalp krizi, akciğer kanseri, astım ve solunum yolu hastalıkları riskini artırdığını değinen Aydın, kapalı alanların güçlü havalandırma sistemleriyle dahi güvenli hale getirilemediğini dile getirdi.

Aydın, etkili korunmanın tek yolunun, kapalı ortamlarda sigara dumanına maruziyetin tamamen önlenmesi olduğunu vurgulayarak, dumansız hava sahalarıyla toplum sağlığının korunmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülküf Kılıçoğlu, Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimi Bora Can Şimşek ile işletme sahipleri katıldı.