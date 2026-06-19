Sivrihisar Belediyesi, Hızırbey'de Bulunan Spor Kompleksinde Yenileme Çalışması Başlattı

(ESKİŞEHİR)- Sivrhisar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan devraldığı Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri'nde kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı. Modernize edilecek tesisin, çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz kullanıma sunulması planlanıyor.

Hızırbey Mahallesi'nde, ilçe stadyumu yanında bulunan Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri'nde kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların daha modern, güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapabilmeleri ve sosyal faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ÜCRETSİZ HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye ekipleriyle birlikte tesislerde incelemelerde bulunarak mevcut durumu değerlendirdi. Dökmeci, yenileme sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için planlamaların gözden geçirildiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında halı sahada modernizasyon yapılacak, kullanım konforunu artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek. Sosyal tesis binasında ise bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri'nin vatandaşların ücretsiz kullanımına açılması planlanıyor. Özellikle gençlerin spor faaliyetlerini daha sağlıklı koşullarda sürdürebilmesine katkı sağlaması hedeflenen tesis, her yaştan vatandaşın yararlanabileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.